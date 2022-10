Causa Nisman: Stiuso quiere volver a declarar

“Sr. Fiscal me presento y digo: Que luego de haber prestado declaración ante Ud en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer, a cuyo fin ofrezco prestar nueva declaración testimonial”, dice la presentación ante el fiscal Eduardo Taiano, a la que tuvo acceso Infobae.