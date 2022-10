Una testigo denunció amenazas de Barenbreuker

Mazza, además, contó que recibió amenazas por parte del empresario. “Un día, me lo crucé en el ascensor, y me dijo que me iba a hacer sacar con la policía del departamento, porque no era mío. Le dije que ese depto lo iba a tener cuando me entregue mi depto, que mientras tanto no iba a irme. Se me acercó y me dijo que me iba a hacer sacar por la fuerza, no sentía que me iba a pagar, pero estaba muy asustada, llegué al trabajo llorando. Hice una denuncia por amenaza. Desde ese momento, tengo ataques de pánico, estoy bajo tratamiento psiquiátrico, y tomo tres medicaciones distintas al día”, expuso entre lágrimas. “Yo necesito mi casa, necesito que se haga justicia. Esto fue algo planeado, no fue una casualidad”, sentenció.