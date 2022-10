A balazos, un ex diputado de Brasil resistió a la Policía

Ahora, Moraes ordenó que Jefferson fuera llevado a la cárcel después de que el ex diputado y presidente del partido PTB divulgó una cinta en la que ofendía a la juez Cármen Lúcia Antunes, porque no le gustaron las decisiones que tomó en relación con las elecciones presidenciales. Jefferson ya era investigado por su participación en la producción de noticias falsas. El viernes divulgó declaraciones en las que ofendía a la juez Antunes, quien decidió transferir parte del tiempo de emisión de Bolsonaro al otro candidato presidencial, el ex mandatario Luis Inácio Lula da Silva, después de que este se quejó de ofensas en los anuncios políticos de su rival.