Cartas de lectores III: somos unos fracasados

Una señora en Villa 9 de Julio ultimó a puñaladas a un atrevido ladrón al no encontrar ayuda policial que la proteja. Hace unos días una mujer se suicidó, al sentirse totalmente sola frente a los atropellos constantes de su pareja. Estos son sólo dos últimos ejemplos lacerantes de que algo no está funcionando bien en el estamento jurídico-policial, que obliga a inocentes víctimas a rebasar todo concepto de prudencia y actuar por mano propia. O sea, al estilo salvaje y medieval. Este retroceso político-institucional es incongruente con los grandes adelantos técnico- científicos que alcanzó la humanidad. Parece ser que estamos llegando a un punto de quiebre y/o falta de respeto a las reglas de convivencia. Si ya en 200 años de existencia como República, no hemos logrado controlar el desarrollo humano, fuente de toda armonía y progreso, quiere decir que hemos fracasado. Es duro decirlo, pero debemos reconocer que, como país, no podemos dar un gran ejemplo en organización ni social, ni política, ni moral, como lo pretende y ordena nuestra Constitución, varias veces corregida, pero nunca mejorada.