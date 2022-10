Olmos desoye las críticas

“La paritaria es la institución central del salario para poder recuperarse. Algunas tienen una cláusula gatillo y la mayoría tienen períodos de revisión”, añadió Olmos, al tiempo que destacó que “es una dinámica que está dando un excelente resultado”. “Hay una recuperación muy importante. Entonces tenemos que mantenernos observantes de esa situación y apelar a los elementos que correspondan”, señaló la funcionaria. Y agregó: “Hay que dejar que las partes debatan y en lo posible se pongan de acuerdo”. En relación a este tema, la titular de la cartera laboral destacó que “el método que permite alcanzar los acuerdos es la negociación. En este momento, desde mi humilde punto de vista, el compromiso común es quebrar la alta inflación, porque allí los salarios nunca alcanzan la dinámica de los precios”. Después de rechazar y considerar que un aumento salarial de 131%, como el que solicitan los Camioneros, “afectaría la dinámica inflacionaria”, la ministra Olmos señaló que el Ministerio de Trabajo busca “apoyar que el acuerdo salarial recupere capacidad adquisitiva y que se pueda también ganar algún punto”. “Lo que no podemos es generar un nivel de ajuste que también sea excesivo en el impacto de la reproducción del costo de vida. Puede ser justo para los trabajadores de ese sector, y uno no puede decir si es justo o no porque todo a lo que puede acceder un trabajador se lo merece y más también. El tema es que dada la heterogeneidad, hay sectores que avanzan sobre la dinámica inflacionaria que tienen que entender que no es solidario con los que quedan atrás”, argumentó la dirigente cercana a Alberto Fernández.