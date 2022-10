¿Dónde estás, teléfono de mi vida, que no te puedo encontrar?

¡Mi querida! Gran pregunta. No, no había internet. Nos llegaba cada año la guía telefónica. Tranquilos, tranquilos: era un libro con todos los nombres de los ciudadanos y sus números de teléfono. Normalmente las repartían un día al año y la gente se quedaba en casa como si fuera un censo. La decepción de que no hubiera llegado a casa la guía era tremenda. Pedir una guía prestada era más osado que pedir la Marmicoc y la devolución debía ser urgente. “Ese me robó la guía de teléfonos” era el ostracismo. En la novela “La noche del Oráculo”, Paul Auster imagina un loco coleccionista de guías de teléfono. Allí propone una bellísima metafísica de las guías: