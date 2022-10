“Retiran” al ex presidente chino ante los ojos del mundo

La escena se produjo un poco después de que entrara la prensa y justo antes de la votación unánime de unos 2.300 delegados del PCCh para incluir el rol central de Xi Jinping en los estatutos del partido. A pesar de que las autoridades del régimen chino aseguran que el ex presidente no se sentía bien, las imágenes imponen duda sobre ello. Por un lado, la inusual escena supone la purga política de la facción del ex presidente chino, antecesor de Xi en el cargo. Así, se piensa que podría tratarse de un mensaje simbólico enviado por Xi, que se impone como líder absoluto. Por otro lado, abundan teorías que defienden que Hu dejó el lugar por una posible indisposición.