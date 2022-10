Ezequiel Campa trae sus personajes al Centro Cultural Virla

- No sé si jugar con los estereotipos es romperlos. Yo siempre tengo como primer y casi único objetivo hacer reír. Por mi forma de ser y sobre todo por las cosas que me hacen reír a mí, muchas veces me meto con personajes estereotipados, pero no tengo un espíritu moralista ni nada por el estilo. Por un lado porque no me creo superior a nadie y en segundo lugar porque no es mi laburo. Y los comediantes o artistas que lucran con eso me parecen una garompa.