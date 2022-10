El capitalismo y la Constitución nacional*

Promover la industria y radicar capitales (art. 75, inc. 18). Las cláusulas están ahí. Muchas veces he hablado con industriales que me dicen no tenemos normas que nos defiendan. La Constitución es la norma fundamental. Por supuesto que puede haber leyes o, peor aún, normas infralegales (reglamentos y decretos) que agravien a la Constitución. Y eso pasa. Para que no pase están los tribunales y fundamentalmente la Corte para salvar la constitucionalidad de las normas.