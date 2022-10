Cristina: "Es probable que Revolución Federal haya participado del intento de atentado"

Esa información fue incorporada al expediente por medio de una presentación que hizo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que se puede escuchar a una persona, que se presume es Morel, que dice: "Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje"