Una inesperada estrella se sumará al show de Coldplay en Argentina

Kim Seokjin, es uno de los siete miembros de Bangtan Sonyeondan o BTS, la banda de pop surcoreano que no para de romper récords. Con 26 años, es el mayor del grupo y también se tomó su tiempo de lanzar sencillos en solitario. El grupo masculino fue formado entre los años 2010 y 2013 por la compañía Big Hit Entertainment y fue a partir de 2017 con Love Yourself: Her, cuando comenzó a crecer en las listas internacionales.