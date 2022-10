Viajes para fortalecer el turismo idiomático

Pertenecen a la Escuela Goethe Gymnasium, de Sajonia, y llegaron por un proyecto de turismo ideomático que impulsa el Ente Tucumán Turismo (ETT). “Nuestro objetivo es posicionar a Tucumán a través del idioma”, destacó Máximo Lozano Muñoz, jefe de la Unidad de Proyectos Especiales del ETT y agregó: “entendemos que no hay mejor promotor de la provincia que un turista que nos visita y se va satisfecho. Queremos que recorran lugares que son emblemáticos para que vivan in situ la experiencia”. Y así de contentos se fueron los estudiantes, que visitaron la provincia junto a los alumnos de las escuelas técnicas N°2 Obispo Colombres y N°3 Juan B. Terán, que ya estuvieron en Alemania con otro intercambio recientemente. “Disfruto mucho la ciudad, la comida y los paisajes; Tucumán tiene muchas montañas, algo que no se ve mucho en la ciudad de donde vengo”, contó Julius Pinsdorf, uno de los chicos del contingente.