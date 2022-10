Presupuesto 2023: Canelada pidió más obras y menos gasto discrecional en el año electoral

"Si vemos la ejecución del presupuesto de este año, vamos a ver que el gasto de obra pública tiene una subejecución altísima. Solamente se ha ejecutado hasta julio de este año el 17% de lo previsto. Esto significa que Tucumán, con sus recursos, no invierte en obra pública. Y si no invertimos en esto, no hay forma de que esta sea una provincia productiva. No sólo es necesario ejecutar lo que dice el presupuesto sino también invertir más. Tucumán necesita triplicar el gasto de obra pública para llegar al promedio del resto de las provincias", advirtió el parlamentario, quien lleva años exigiendo mayores inversiones en el servicio de agua y cloacas.