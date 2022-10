El peronismo nacional celebró con distintos actos

“Decidimos crear un espacio político para estar presentes en cada uno de los debates que necesita la Argentina”, dijo en el escenario uno de los tres cotitulares de la CGT, Héctor Daer. En esa línea, el también dirigente del sindicato de Sanidad expresó que el sindicalismo debe “estar presente” porque existe “un sector que quiere ser Gobierno” que plantea “como única salida” la implementación de una “reforma laboral” con la que se intentará “terminar con la indemnización y con los convenios colectivos”, en referencia a Juntos por el Cambio (JxC). “Que no se piensen que va a ser con el cuero de los trabajadores y trabajadoras. No lo va a permitir el movimiento obrero organizado, ni tampoco lo va a permitir el peronismo”, remarcó Daer, y agregó que no está interesado en “romper ningún frente”, en alusión al Frente de Todos (FdT). Daer añadió que “no queremos romper el peronismo, pero sí queremos un peronismo de trabajadores y trabajadoras”.}