En París: sueño cumplido para Benzema

“Es un sueño. Crecí con eso en la cabeza y luego tuve dos ejemplos muy claros, Zidane y Ronaldo. He vivido momentos muy difíciles y esto solo me hizo reforzarme a nivel mental”, dijo Karim Benzema. En el Teatro de Châtelet de París el francés, jugador del Real Madrid, recibió el Balón de Oro en calidad de mejor futbolista del planeta en la edición que no incluyó a Lionel Messi, ganador en 2021 y máximo galardonado con siete trofeos.