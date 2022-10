Tenis: colaborar tuvo su premio

“Antes del torneo Brenda me mandó un mensaje y me dijo que no iba a poder venir”, contó Roberto Abraham. Ese mensaje lo emociona porque esa Brenda es nada más y nada menos que Brenda Fruhvirtova. Abraham fue uno de los tantos colaboradores en los tres torneos internacionales de tenis que se jugaron en Tucumán. Cuando todavía no había terminado su tarea en la tarde del domingo en la que finalizó el ITF W25 que ganó Paula Ormaechea, “Tober” -como es conocido en el ambiente del tenis local- le contó a LG Deportiva detalles como esos sobre las experiencias vividas.