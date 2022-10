Bill Murray, cuestionado y en caída libre

Pero la vida artística de Murray descarriló por otros planteos. “¿Por qué estás aquí? No sabes actuar”, fueron las frases que recibió Liu del actor cuando filmaron “Los ángeles de Charlie”; mientras que Davis publicó hace una semana su libro de memorias “Dying of Politeness” y recordó diversos malos momentos compartidos con el polémico humorista, que fácilmente podían entenderse como avances de tinte sexual no correspondidos ni aceptados, lo que derivó en gritos durante el rodaje de “No tengo cambio”. Tampoco fueron amables las referencias que hicieron de él Rob Schneider, Richard Dreyfuss, la productora Laura Ziskin ni Seth Green, quien a los nueve años terminó dentro de un balde de basura, arrojado por Murray. Las referencias no son nuevas: ya en 2004 Harold Ramis (su compañero de cartel en “Los cazafantasmas”) habló de su mal comportamiento en el set; su amistad se rompió y sólo se restituyó cuando Ramis atravesaba la etapa final del cáncer que lo mató. En 2018, el actor polémico había agredido a un fotógrafo y antes se había divorciado de su mujer Jennifer Butler, quien lo acusó de violencia doméstica, infidelidad y adicciones diversas.