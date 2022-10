“Tiene que presentarse”: Aníbal Fernández respaldó la reelección del Presidente

La denuncia de Carrió

En otro tramo del reportaje, el funcionario habló sobre Elisa “Lilita” Carrió, quien denunció el sábado pasado que fue espiada durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri. “No me sorprendieron las declaraciones de Carrió; no tengo dudas de que fue espiada por su propio Gobierno, si espío a su propia hermana”, sostuvo.