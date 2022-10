Cartas de lectores III: política y realidad

“Lo que pensamos modifica la percepción de lo que vemos”. Inevitable no aplicar el pensamiento a lo sucedido el viernes en Banda del Río Salí en una feria donde dirigentes de J x el C fueron increpados. La retahíla de explicaciones de algunos de ellos al referirse al hecho: “... enviando empleados municipales a agredir...” ; “ el territorio... no es de patrones de estancia...”, haciendo oídos sordos a reclamos de feriantes, evidencia una percepción de la realidad social, sesgada por un pensamiento que, lejos de reflejar políticamente lo que la sociedad requiere, insiste en convertir la campaña electoral, en el muro de los lamentos. Empatía, creatividad, proyectos, planes a corto y mediano plazo, trabajo en territorio... etc. es lo que la sociedad precisa. Y seguimos mostrando como oposición, que no sabemos o no podemos. Escuchar opiniones y no cerrarse en un perfecto mundo en el que somos la única opción a futuro... sólo por descarte o hartazgo del oficialismo actual... puede hacer una diferencia en el futuro. Porque si este episodio no nos hace tener apertura a la realidad del otro y dejar estructuras arcaicas de lado, adaptándonos a los tiempos; esa realidad... nuevamente nos va a dejar de lado y perderemos una oportunidad histórica como oposición en el 2023.