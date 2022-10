Monteros : “No permitamos el apagón cultural”

“Exigimos la aprobación parlamentaria de la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de las industrias culturales. No permitamos el apagón cultural. Cuando a un trabajador de la cultura no le es posible expresarse, también está en peligro la vida en democracia. Y esta es la situación que atravesamos, esta vez no por censuras, amenazas ni persecuciones, sino por el descontrolado, injustificable manejo de la inflación, por obra del poder financiero, que además de los artículos de primera necesidad, también afecta a la edición de libros, música, producciones audiovisuales, etc. Y lleva sus costos a límites inalcanzables para la mayoría de los trabajadores de la cultura. Por ello, reclamamos al Gobierno Nacional, una actitud más firme frente a los especuladores... exigimos la decisión política de tomar medidas concretas, aplicar las leyes (que existen) que pongan freno a estos empresarios delincuentes”, sostiene el manifiesto del XXX Encuentro Nacional de Poetas, Escritores y Cantautores “Manuel Aldonate”, que concluyó hace unos días en Monteros.