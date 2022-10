Macri actúa como candidato

Sin embargo, en una entrevista televisiva, Macri se refirió a su posible candidatura en las próximas elecciones presidenciales de 2023 y reveló que su esposa Juliana Awada no comparte con él la idea de su postulación. “Juliana no quiere que sea candidato”, afirmó. “¿Ella no quiere?”, repreguntó sorprendido por el dato el periodista ante la afirmación del ex presidente. “No, no. Juliana no. Ella está de acuerdo en que sería bueno que no lo sea”.