El “blue” cerró la semana con una suba de $ 13

De esta manera, el BCRA se desprendió de dólares por sexta rueda consecutiva considerando que debió vender el jueves unos U$S 60 millones de sus reservas para asistir al mercado, los que se suman a los U$S 85 millones sacrificados el miércoles, U$S 39 millones el martes, y a los U$S 44 millones vendidos durante la semana pasada cuando finalizó la aplicación del tipo de cambio especial para los exportadores de soja, que permitió incrementar sus arcas en unos U$S 5.000 millones en septiembre.