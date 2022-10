Cartas de lectores I: las PASO

Las criticas de Manes a la gestión de Macri, más el pronóstico electoral de Morales, frente a un hipotético choque electoral con el ex Presidente, instalaron dos interrogantes en el espacio opositor, que LA GACETA, en su edición del 09/10 (Panorama Tucumano) resolvió, aportando datos e informaciones sobre la disputa por las PASO, despejando las dudas en la masa de lectores. Los reproches del neurólogo recibieron un fuerte rechazo desde el PRO, pero más desconcertantes fueron las descalificaciones de su propio espacio político, en defensa del ex Presidente, que desde 2015 los tiene sometidos, utilizándolos como valet y furgón de cola, de un espacio sin historia, sin afiliados y sin representación territorial, en busca de una tabla de salvación en las PASO, porque el número de afiliados no le garantiza ni las autoridades de mesa. Por las dotes de inquisidor de Macri, no sería disparatado suponer que la reacción de Manes haya sido una operación del ex Presidente, para confirmar apoyos o futuras traiciones en el PRO. El otro dilema también gira alrededor de las primarias, porque Morales le asegura una paliza al ex presidente en elecciones abiertas, en referencia a la cantidad de afiliados de uno y otro sector, pero olvida la operación de Manes y los apoyos de su propio partido, que en gran número respaldaron a Macri en 2015. La persistencia del jujeño en su postura triunfalista, ignorando la ventaja de la cantidad de afiliados, da la pauta de que no aprendió nada, o guarda una carta en la manga en la disputa por las PASO.