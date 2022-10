Un abrazo de poemas y naturaleza se dará en Lomas de Tafí

Una reacción global

En los fundamentos de la propuesta, se expresa que la devastación de la naturaleza está poniendo al borde de la extinción de la vida en el planeta. El escenario de la tragedia incluye no sólo la desaparición de las especies, tanto animales como vegetales, con la destrucción de sus hábitats naturales, sino también la proliferación de miseria, sequías y pestes en comunidades de todo el mundo. Por acción del ser humano se arrasan o se incendian bosques, se envenenan los campos sin que los Estados reaccionen con la premura y severidad necesarias ante este flagelo provocado por la codicia impune de quienes olvidan que la tierra no es de nadie y es de todos. “Es necesaria y perentoria una reacción global que detenga esta barbarie. Y no podemos esperar que los poderes internacionales resignen sus infaustos intereses para dar una solución radical a este exterminio que nos incluye a todos. Por eso, todos y cada uno debemos, desde nuestro lugar y en nuestras comunidades impulsar un movimiento que, con pequeñas pero significativas iniciativas, despierten la toma de conciencia sobre este desastre e impulsen acciones semejantes en todos los sectores de la sociedad”, sostiene Castilla.