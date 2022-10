Video: Un nene fue atropellado por un colectivo y resultó ileso

Y agregó, al dar más detalles: “Estaba trabajando y empecé a escuchar gritos dramáticos, ahí fue cuando me asomo y veo al nene con el padre reincorporándose del piso. Ahí no sabía bien qué pasó, sé que el nene abrió los ojitos y estaba en shock. Cuando empecé a entender bien de lo que estaba sucediendo llamé al SAME, casi llorando y de fondo veía a la gente golpeando el colectivo”.