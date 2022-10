El auto le permitirá visitar a su padre después de ocho años

Y cuando se lo contaron, no lo podía creer ni sabía qué decir. Recuerda que dejó diez cupones en las urnas para participar, pero no tenía muchas expectativas. “¡Qué bueno! Es una alegría inmensa”, atinó a recitar, aún confundido por lo que estaba pasando. Sus vecinos, en tanto, no paraban de felicitarlo. “Es querido por toda la clientela, hace años que está atendiendo aquí. Y emociona mucho que se haya ganado el auto, es un milagro”, aseguró uno de sus conocidos.