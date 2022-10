La Legislatura pospuso la designación de jueces para casos de narcomenudeo

11:15 hs

Respuesta integral al VIH y otras enfermedades de transmisión sexual

El legislador Raúl Pellegrini (PJS) destacó el tratamiento del proyecto de adhesión a la ley nacional 27.675, de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales y Otras Infecciones de Transmisión Sexual.

La normativa, que fue publicada en julio en el Boletín Oficial de la República Argentina, establece que "los medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos y no médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la TBC, así como también la disponibilidad de formulaciones pediátricas para VIH, hepatitis virales, otras ITS, y la TBC; y el acceso universal, oportuno y gratuito a los mismos".