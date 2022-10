Tenis: ganó la lógica

La número 212 del ranking mundial no jugará la próxima ronda, ya que su rival no se presentará. “Tengo un desgarro abdominal”, confirmó María Victoria Marchesini. La cordobesa de 21 años, que recibió una invitación especial para jugar, por primera vez llegaba a la tercera ronda de un torneo profesional. Ella fue una de las cuatro no preclasificadas que lograron avanzar al vencer a la italiana, Gala Arangio, por 6-2 y 6-1. Una comprovinciana suya, Luciana Moyano, fue otra de las que rompió la lógica. “Sí, me sorprendió un poco mi victoria porque mi partido fue bastante malo. Lo saqué adelante con garra”, reconoció la nacida en Juárez Celman que eliminó a Sofia Sewing de Estados Unidos por 6-2, 3-6 y 6-2. “Luli” será la encargada de abrir el día en la cancha número uno ante Julia Konishi Camargo Silva. La brasileña, favorita número 12, eliminó a Rocío Daniela Merlo por 6-2 y 6-4. Moyano viene confiada luego de ganar el título individual y ser finalista en dobles del W15 que se jugó en la ciudad de El Dorado, Misiones, la semana pasada. Precisamente ahí pudo ver algo de la rival que le tocará enfrentar hoy. “Será un buen partido que podré sacar adelante”, estimó Moyano.