Gorosito, contra los árbitros: "Que se dejen de romper los huevos, después hablan de denuncias"

Golpe a la ilusión

El entrenador del "Lobo" se mostró golpeado tras la caída que deja a sus dirigidos prácticamente fuera de la pelea por el torneo. "Tenía la ilusión de ganar los cuatro partidos que nos quedaban con el de hoy pero no se pudo dar. No hicimos un buen encuentro. No tuvimos claridad y estuvimos muy apresurados", señaló.