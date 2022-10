El legado fílmico de Angela Lansbury puede ser disfrutado en las plataformas

Un año antes, la artista había sido centro de una polémica cuando, en pleno auge del Me Too y de las denuncias de acoso contra las actrices en Hollywood, afirmó: “las mujeres a veces debemos aceptar la culpa, tenemos que aceptar el hecho de que hemos hecho todo lo posible por ser atractivas desde tiempo inmemorial. Y, por desgracia, se ha vuelto en nuestra contra y ahí es donde estamos hoy. No hay excusas para ello. Y creo que parará ahora, tendrá que hacerlo”.