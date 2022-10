Inclusión energética: operativo en siete provincias

El Programa Hogar es un subsidio directo otorgado por la Secretaría de Energía de la Nación, que garantiza el derecho y el acceso a la energía a hogares y entidades de bien público de todo el país que no cuentan con conexión a la red de gas natural por redes, al cubrir gran parte del precio de gas licuado de petróleo (GLP) envasado (garrafa). Esta política de inclusión social está destinada para sectores sociales residenciales de bajos recursos y entidades de bien público, como comedores, clubes de barrio, centros de atención infantil y comunitarios, entre otras, que no cuentan con servicio de gas natural o no están conectados a la red de distribución domiciliaria de su localidad. Para obtener más información sobre este beneficio, ingresar a la siguiente dirección web: https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-el-subsidio-del-programa-hogar.