Danza para expresar sentimientos y para ayudar

“Nuestra consigna en la Fundación es ayudar tanto a artistas (no sólo bailarines, sino también de otras disciplinas) como a instituciones y a personas que más lo necesitan. Nuestra función anterior la hicimos a beneficio del Hogar San Agustín -recuerda-. Es muy gratificante poder hacer lo que a uno le gusta para ayudar. Esta vez, a los servidores bomberos. A lo mejor la gente no conoce que el nombre de voluntarios de los bomberos es real: ellos no tienen un ingreso por su trabajo”.