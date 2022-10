Messi, ¿mejor que Maradona?: el ranking de una revista especializada que genera polémica

La publicación Four Four Two (4-4-2) es una revista inglesa de prestigio en Europa. Y cada cinco años actualiza un ranking de lo que, según su staff, son los mejores futbolistas de la historia. Y la última edición acaba de ser lanzada con modificaciones que desataron polémica. Por ejemplo, Lionel Messi superó a Diego Maradona en la cima. Y el podio ahora lo completa Cristiano Ronaldo, relegando al cuarto escalón a otra leyenda, como el brasileño Pelé.