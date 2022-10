Ecos de Sanguinetti: el único que cantó los dos himnos nacionales

En el teatro Rosita Ávila, Sanguinetti señaló que la revolución cubana generó una ola de simpatía: “redentora, que miramos con esperanza, con esos personajes barbados. Luego se transformó en una dictadura tremenda. Yo era periodista y viajé a Cuba”. Apuntó que se topó con Fidel Castro. “Lo vi y me tiré en el ascensor con él, le pregunté por qué detuvo al Presidente; me dijo ‘vea chico’, y me tuvo como una hora hablando”.