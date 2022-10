Filtraron un video donde se ve a los amigos de L-Gante llevando una bolsa con dinero para Tamara Baéz

Tras confirmar la separación entre L-Gante y Tamara Báez y luego de que el cantante de cumbia admitiera que se “están conociendo” con Wanda Nara, la polémica parece no tener fin y durante las últimas horas se filtraron unas imágenes donde se ve a los amigos del artista llevarle bolsas de dinero a su ex pareja y madre de su hija, quien lo había denunciado por no pasarle la cuota alimentaria.