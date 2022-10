La escandalosa acusación de Tamara Báez contra L-Gante: "No puede ser que mi hija vuelva con olor a marihuana"

"Como es el ídolo, todo lo que hace está bien. Fuma y está bien. Hace y está bien. Me parece que no está bien. Hay una menor y hay que tomar medidas, precauciones. Nunca se le ha negado esa menor, pero hay que tomar precauciones. No puede ser que él se lleve a una menor y que la menor vuelva con olor a marihuana", dijo el abogado.