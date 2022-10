Cartas de lectores II: crisis de representación

No se necesita ser un experto en ciencias jurídicas para darse cuenta de la grave crisis que sufre la representación política en nuestro país. El sistema de gobierno que nos rige es el representativo, que se define como una figura jurídica y política por medio de la cual se actúa en nombre de los ciudadanos, obligándolos por las decisiones que se adopten. Según los expertos en este tema , algunas de las causas de esta crisis son : 1) Los partidos políticos solo tienen en cuenta sus propios intereses y no los de la comunidad 2) Los representantes usan todas las tretas y artilugios habidos y por haber , para perdurar en sus cargos , sin tener en cuenta el principio de periodicidad de funciones, que son inherentes a un Estado Republicano 3) Falta de comunicación entre representantes y representados (nunca son consultados , ni informados y tampoco tienen participación en las decisiones). 4) Los representados creen que los bienes del Estado les pertenecen y los usan a su antojo. Un representante político tiene derechos y obligaciones y debe comprender que los titulares o propietarios del poder, en un sistema de gobierno democrático, son los ciudadanos (el pueblo), quienes además lo sostienen con sus impuestos, que son muchos y onerosos . Irrita que los representantes tengan remuneraciones, beneficios y privilegios, que son muy superiores a lo que recibe el resto de los ciudadanos (se parecen a la nobleza de las antiguas monarquías o a una nueva clase social). Lo que nos ocurre pone justificadas dudas sobre la metodología que usan los partidos políticos para seleccionar sus candidatos. Hoy los ciudadanos necesitamos representantes y partidos políticos honestos , eficientes y responsables en lo institucional. Si no se hace nada, todo seguirá igual o peor.