Febriles debates por cambios en el Gabinete

“Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos”, dijo el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en redes sociales, a propósito de los operativos de desalojo llevados a cabo en el sure del país, que fueron blanco de numerosas críticas. “Parecieran no advertir que nuestro gobierno no se vale de espías, ni de operadores judiciales, para consensuar con los tribunales, las manda a cumplimentar“, enfatizó.