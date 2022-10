Cartas de lectores III: 40.000 ediciones: un montón

40.000 ediciones ¡No cualquiera ! Mi primer contacto con LA GACETA fue, lo recuerdo claramente, en mi tierna edad de 8 años. Vivíamos en Simoca, como un pequeño grupo de pobladores cuyo único contacto con la capital se concretaba en la estación del tren -propiedad de los Ingleses- que paraba 3 veces por semana con su carga de mercadería y uno que otro pasajero. Su llegada causaba siempre un gran revuelo porque era el “ gran personaje” esperado con ansiedad especialmente para informarnos sobre lo que estaría ocurriendo más allá y que podrían alterar, para bien o para mal, la aldeana tranquilidad de la ignorada Simoca. Y qué mejor para ponerse al día que la palabra autorizada de LA GACETA, a la que se prendían los notables del pueblo: el comisario, el cura, el juez de Paz, la directora de la escuela, el único médico –Dr. Gómez Llueca-, el farmacéutico Cárdenas, los Curia y su pequeña Usina Eléctrica, los Ledesma y su herrería - importante para el herraje de los caballos-. No había necesidad de un intendente. Ni siquiera un delegado comunal. Ahí llegaba el diario. Infaltable. Necesario. Abanico de información para todos los gustos: serios, risueños, audaces, deportivos, sociales, políticos, humorísticos, etc. etc. Recuerdo que mi padre, buen lector, se jactaba ante los vecinos haciéndome leer en voz alta las ocurrentes Cartas a mi Ñaña, firmadas por Fulgencio Vildoza. Yo, obediente, leía para los amigos que mateaban sentados alrededor del fogón. ¿Pero por qué se jactaba mi padre? Porque yo, el lector, sólo tenía 8 años y estaba en segundo grado. Y algunos de los oyentes no sabían leer y/o escribir. Esto sería en la década del ´40. Lo recuerdo porque desde entonces empecé a tomar conciencia de la importancia del diario en la formación cívica y social. Ahora, a mi edad (no voy a decir cuántos años) puedo decir A LA GACETA y su Directorio: Gracias, muchas gracias por lo que hacen, y nunca, nunca dejen de informar.