Fin de semana largo: si no te fuiste, estos son los 13 mejores programas para hacer en familia

Quienes no partieron de viaje este fin de semana extra largo transitan hoy el segundo día de descanso en casa. Para ellos, una guía con 10 alternativas que invitan a disfrutar de la naturaleza, ya sea en familia o con amigos. En todos los casos, se trata de escapadas cortas. Y pese a que el viento no da tregua, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vaticina más días soleados; no obstante, para mañana se augura un desplome de la temperatura, con una mínima de 7° y una máxima de 24°. De ser así, al pie de este artículo se ofrecen algunos ideas para aquellos que opten por quedarse en casa y con hijos.