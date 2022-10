La política juega en tiempo de descuento

Las próximas dos semanas son fundamentales para la cúpula del Frente de Todos. Los encuestadores comenzarán a realizaron los sondeos de campo respecto de la imagen de la gestión y de algunos dirigentes en particular. Otra vez la probable fórmula 2023 Jaldo-Manzur tendrá su test de resistencia preelectoral. Pero ambos ensayan variables por si la suerte nacional le sonríe al jefe de Gabinete de la Nación. El gobernador en uso de licencia pasa por otro momento de zozobra, debido a las constantes versiones de recambio o de nuevos horizontes. Manzur no dejará fácilmente su despacho en la Casa Rosada. En los últimos tiempos y frente al fuego amigo, se refugió en los gobernadores. Ese es el poder que lo sostiene en la estructura de decisiones de la gestión del presidente Alberto Fernández. El Senado no es una posibilidad cercana, aunque no está desechada. “Quien haya hecho correr semejante versión de tomar la banca que hoy es de Pablo (Yedlin) para allanarle el camino al albertismo, tiene un alto poder de decisión y de influencia en los medios”, advierte un dirigente manzurista. Todos los caminos conducen al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Sin embargo, nadie lo dirá públicamente. Las tensiones entre el licenciado mandatario tucumano y el titular del Frente Renovador no son nuevas. Antes de desembarcar en la estructura del Poder Ejecutivo, el tigrense había deslizado la posibilidad de convertirse en un superjefe de Gabinete y hasta, según trascendió, sugirió que Manzur vaya a la cartera del Interior, hoy ocupada por el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro. Nada de eso ocurrió. Hay heridas que no cicatrizan, pero, cada vez que pasa por una situación tormentosa (hubo varias desde que se fue a la Rosada, en septiembre del año pasado), Manzur opta por el silencio. Espera. Calcula. Teje alianzas, mientras observa cómo corre agua por debajo del puente.