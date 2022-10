Gómez Alcorta: “se pasó un límite”

“Parece que se va la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Gómez Alcorta. Su gestión en el espacio que ganamos con lucha fue mediocre, cerrado, sin territorio, con su ejecución presupuestaria, etc. Con las @MuMaLaNacional pedimos su renuncia hace tiempo”, expresó Gaby Sosa, referente de Libres del Sur. “Renunció la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta. No la vamos a extrañar. Este Gobierno no estuvo a la altura para abordar las tremendas desigualdades y violencias que padecemos mujeres y disidencias”, agregaron desde el Observatorio MuMaLá. En el mismo sentido, la Federación Argentina de Lesbianas; Gays, Bisexuales y Trans, manifestó en su cuenta de Twitter: “Es una buena oportunidad para nombrar en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una funcionaria que funcione @alferdez”. Y la diputada nacional de la UCR bonaerense, Karina Banfi, criticó que la ex ministra se fue “sin decir una palabra de las mujeres iraníes en este momento”.