Aun con el precio de los fertilizantes alto, su utilización acarrea un beneficio económico

El profesional subrayó que los híbridos actuales son de alto potencial de rendimiento y ,por ende, de alta extracción de nutrientes. “La Argentina -y el NOA no es la excepción- se ubica en los primeros puestos entre los países con más baja relación de análisis de suelo por unidad de superficie. Así, en muchas situaciones, no se cuenta con un correcto diagnóstico del estado nutricional de los suelos. Cuando no se tiene esta información, puede ocurrir la subdosificación con la consecuente pérdida de rendimiento o, por el contrario, pueden usarse cantidades excesivas de un fertilizante, sin encontrar respuesta adecuada por parte del cultivo, ocurriendo una pérdida económica”, explicó el especialista.