Cartas de lectores III: los 40.000 de LA GACETA

Al cumplir LA GACETA sus 40.000 ediciones el que suscribe estima considerarse el último ex canillita de los años 40 al 50. Retirábamos el diario unos 30 o 40 canillitas en el edificio de la calle Mendoza desde las 2 de la mañana; nos recibían el dinero y nos daban el turno para retirar el diario, que se vendía a 10 centavos. Los empleados eran tres: Eladio, Fanor y un tercero cuyo nombre no recuerdo. También vendía el diario “La Unión” por la mañana en calle Las Heras (hoy San Martín) al 900 y por la tarde el diario “El Orden”, y todos los martes a la noche los diarios de Buenos Aires sobre la ciudad deportiva, especialmente fútbol del día domingo. Existían tres quioscos de venta de diarios y revistas: el Valladares en Banco Nación, el de Nenucho Rojas en Banco Hipotecario y Visuara en la vereda de la farmacia Massini. He desempeñado otras tareas callejeras, como vendedor de lotería, lustrador de calzado, y recolector de apuestas de quiniela. Entre los años 74 y 77 trabajé en las oficinas contables de LA GACETA turno tarde, a órdenes del contador Casacci y de Lavanda, y tenía como compañeros a Delani, Paredes, Ortiz, Perico Ruiz, Paz, etc. Gracias a LA GACETA me hice aficionado a la lectura y al conocimiento del mundo con sus noticias. Leía con suma atención el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Reitero mis gracias a LA GACETA. Formé mi educación, estudié y progresé en la vida con la ayuda de LA GACETA y de Dios.