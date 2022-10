Luego de años de enemistad, Mirtha Legrand y Marina Calabró se reencontrarán: los detalles

El origen del conflicto

En varias oportunidades, la ex panelista de Intrusos dejó en claro en varias entrevistas que se encontraba distanciada de Mirtha. “Ella me odia. ¡Ella y toda su familia! Nacho (Viale) es el que menos me detesta, pero tampoco es que me quiera...Marcela me odia. Y Juana, profundamente”, dijo Calabró, en su momento.