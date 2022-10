Pichetto pide que Macri y Cristina Kirchner compitan en 2023: "No se hace política con suplentes"

-“Manes tiene derecho a expresar sus ideas y tratar de construir un perfil dentro de la coalición a la que pertenece, si es que quiere pertenecer. Pero el ataque personal sobre temas que son discutibles y que no están probados o analizados, no ayudan a la coalición, no generan marcos de confianza y no dan certezas a la sociedad. Es un error”.