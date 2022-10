El premio Nobel de Literatura 2022 fue otorgado a la francesa Annie Ernaux

Reconoció luego que el rechazo de la ficción la convirtió en la escritora que es. "Fue progresivo. Me hubiera gustado fabular sobre el mundo de mis padres y de mi infancia, pero fue imposible. Pensé que no era legítimo escribir sobre mí, y a raíz de esa constatación rechacé la ficción. No podía partir de eso. Cuando comencé escribir tenía la memoria de algunas cosas que había vivido, pero no la memoria social que luego se hizo tan presente en mi obra", reveló.