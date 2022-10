Seven en el horizonte

Cada edición del tradicional Seven de Tafí del Valle es la consumación de un largo proceso de promoción y logística. En esa jornada -sumada a la presentación de camisetas de la noche previa- se condensa todo el trabajo realizado con varios meses de antelación. Y en ese camino, una de las primeras paradas es la presentación en Buenos Aires, por tratarse de un evento que con los años ha ido tomando trascendencia nacional.

La edición número 23 del torneo tafinisto, que tendrá lugarel sábado 28 de enero, tuvo su presentación en el stand de Tucumán en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (Fit), en la Sociedad Rural de Buenos Aires. En ella estuvieron presentes los organizadores Cayetano Fortino, Martín Terán Nougués y Juan Carlos Paz, el intendente de Tafí del Valle Francisco Caliva, el presidente del Ente Tucumán Turismo Sebastián Giobellina y el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán Héctor Viñuales. También participó Hernán Pratto, en representación de Rugby Solidario, la fundación beneficiaria de la recaudación en concepto de boletería.

“Esta edición se hará en una mega jornada que arranca muy temprano a la mañana. Se jugarán los 32 partidos con la participación de más de 12 equipos de distintas partes del pais. En esta oportunidad habrá equipos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Cuyo, Chaco y un equipo Invitación de Buenos Aires. A estos se suman los que juegan en el Regional del NOA, equipos de Tucumán, Salta y Santiago”, anticipó “Tani” Fortino. “La movida del Seven comenzó hace 23 años, y desde entonces el Seven de Tafí se convirtió en un clásico del verano en la temporada tafinista, que convoca más de 20.000 personas”, añadió Fortino.

El impacto del Seven se refleja en plazas hoteleras colmadas durante ese fin de semana. “Para nosotros es una fecha muy fuerte en enero. Para el Seven llega gente de todos lados, en especial de Catamarca, Salta, Santiago, y de varios lugares del país. Ese dia Tafí somos todos, y los esperamos con la calidez, el cariño y la amabilidad que nos caracteriza para recibir a todos en esa jornada del Seven. Los esperamos en Tafí del Valle”, invitó el intendente Caliva.

Por su parte, Pratto reveló que Rugby Solidario (fundación que sostiene la educación de más de 150 jóvenes de zonas de difícil acceso del NOA) tendrá una carpa en el Seven, adonde podrán acercarse todos aquellos interesados en colaborar con esa misión. “El Seven es un buen momento para seguir promoviendo esto y le agradecemos siempre a los organizadores”, destacó Pratto.