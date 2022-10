Liga Tucumana de Fútbol: Campeón de la humildad

“Walter hizo el curso de técnico nacional en el 2017 y me dijo que cuando tenga la oportunidad de ser entrenador nos iba a sumar a González y a mí a su cuerpo técnico. Pero cuando llegó en marzo a a Sportivo como DT, me llamó y me dijo que quería que yo siguiera siendo jugador. Él pensaba que con mi experiencia podía transmitirle muchas cosas a los chicos desde adentro de la cancha. Creo que no se equivocó, porque siete meses después somos campeones”, explicó el papá de Candela, Thiago y Valentino. “Al margen de mi amistad con el técnico, siempre le dije que si veía que había un futbolista en el plantel que pudiera jugar mejor que yo, que no tenía problema en esperar en el banco de los suplentes y seguir entrenándome. Pero también le aclaré que yo iba a dejar todo en los entrenamientos para jugar”, agregó.