Cartas de lectores I: “autódromo con diversión”

Después de pedir durante mucho tiempo los famosos lomos de burro y no habiendo otra mejor solución, fueron colocados dos, uno en la calle Salta al 1.000, ahora Malvinas Argentinas, donde es la avenida de acceso a Buena Vista, que son ocho edificios. Del lado oeste pusieron un lomo de burro al final, cuando se llega a la avenida Perón, que no veo el sentido porque queda toda la calle libre para correr y el otro del lado este en la mitad de la calle uno de cada lado; pero, lamentablemente, de esa manera no sirve de nada, creo por total falta de educación de los que han tomado esa arteria como una diversión dominguera, no solamente por la prueba de vehículos con escape libre y motos, sino también adicionando a esa barbarie de ruidos molestos (todos los fines de semana desde las 17 a las 22 horas), música de alto poder en autos que estacionan llenos de juventud. Esto que expreso se ha tomado como un programa normal y habitual, siendo imposible convivir de esta forma. Me tomo el trabajo de llamar al GUM a efectos de que vengan a corroborar y actuar en consecuencia, pero les han tomado el tiempo. ¡Paran cuando aparece la pickup GUM y apenas se va comienza nuevamente, para ellos, una fiesta irresponsable! ¿No se puede solucionar este tema? ¡Yo les digo que sí!, y que una de las soluciones (hay varias) está en tomar fotos con los números de chapa patente y aplicar la multa inmediata correspondiente por ruidos molestos. O poner más lomos de burro porque esa calle se convirtió en un autódromo con diversión.